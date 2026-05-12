Apéro gaulois, Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, Épernay

Apéro gaulois Samedi 13 juin, 11h00 Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Les Gaulois mangeaient-ils du sanglier à chaque repas ? Découvrez les pratiques culinaires celtes puis confectionnez une recette qui s’en inspire !

Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale 13 Avenue de Champagne, 51200 Épernay, France Épernay 51200 Marne Grand Est +33326550356 https://archeochampagne.epernay.fr [{« type »: « email », « value »: « billetterie.musee@ville-epernay.fr »}, {« owner »: {« uid »: 56773317, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-05-12T14:35:04.182Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « billetterie.musee@ville-epernay.fr », « response »: {« passId »: 411859468, « isPending »: false, « addressId »: 1621}, « venueId »: 152004, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-12T14:35:03.904Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2307815, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-12T14:35:03.991Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 460288097, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1781341200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-12T14:35:04.181Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/411859468 »}] Avec plus de 2000 objets exposés, le musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale d’Épernay raconte l’histoire du territoire champenois, depuis la formation de son sol il y a plusieurs millions d’années jusqu’à nos jours. Il réunit au cœur du Château Perrier, ancienne demeure de négociants en vin de Champagne, l’une des plus larges collections archéologiques régionales de France (parures, armes, céramiques…) et un important fonds viticole retraçant l’évolution des modes de production et de consommation du champagne.

Le parcours, moderne et interactif, est jalonné de maquettes, outils ludiques et dispositifs numériques adaptés à tous les publics.

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© Ville d’Epernay