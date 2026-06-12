Le Choeur de Sartene Polyphonies Corses Place Pierre Mendès France Épernay

Épernay

Le Choeur de Sartene Polyphonies Corses

Place Pierre Mendès France Eglise Notre-Dame Épernay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 20:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Tout public

Le chœur d’hommes de Sartène est crée par Jean-Paul Poletti en 1995.

Composé de 6 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine.

Le Chœur rêve d’inscrire la polyphonie méditerranéenne dans l’histoire de la musique classique, ce n’est plus aujourd’hui une utopie. Dans l’univers musical corse, le Chœur tient une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle.

Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer l’émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île, en bref, ce qui est invisible pour les yeux.

Dans le monde entier et les scènes les plus importantes (Mexique, Chine, Corée, États-Unis, Autriche, Belgique, Russie…) ils essaient depuis 1995 de transmettre au public une partie d’eux-mêmes. .

Place Pierre Mendès France Eglise Notre-Dame Épernay 51200 Marne Grand Est

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English : Le Choeur de Sartene Polyphonies Corses

L’événement Le Choeur de Sartene Polyphonies Corses Épernay a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Epernay en Champagne