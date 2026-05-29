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Présentation de saison 26-27 Le Salmanazar Épernay

Présentation de saison 26-27 Le Salmanazar Épernay mardi 15 septembre 2026.

Lieu : Le Salmanazar

Adresse : 1 Place Pierre Mendès France

Ville : 51200 Épernay

Département : Marne

Début : mardi 15 septembre 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Épernay

Présentation de saison 26-27

Le Salmanazar 1 Place Pierre Mendès France Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 19:00:00
fin : 2026-09-15 21:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Tout public
Christian Dufour et toute l’équipe du Salmanazar, vous convient à la SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE SAISON, en présence des artistes de la programmation. Découvrez à cette occasion les rendez-vous de la saison 2026-2027. La présentation sera suivie d’un moment convivial.   .

Le Salmanazar 1 Place Pierre Mendès France Épernay 51200 Marne Grand Est  

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English : Présentation de saison 26-27

L’événement Présentation de saison 26-27 Épernay a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne

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