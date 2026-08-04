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AGENDA · Épernay

Journées Européennes du Patrimoine Muséobébé Regarde dans le jardin Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay

samedi 19 septembre 2026 · Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale · Épernay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale
Adresse
13 Avenue de Champagne
Ville
51200 Épernay
Département
Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Épernay

Journées Européennes du Patrimoine Muséobébé Regarde dans le jardin

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la rencontre des habitants du jardin du Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, lors d’une visite sensorielle spécialement conçue pour les tout-petits, le samedi 19 septembre 2026.

***Activité en extérieur. En cas de mauvais temps, elle sera remplacée par un autre Muséobébé.***   .

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est  

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English : Journées Européennes du Patrimoine Muséobébé Regarde dans le jardin

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Muséobébé Regarde dans le jardin Épernay a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne

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