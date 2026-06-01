Exposition temporaire Béatrice Dahm, Musée Villa Piquart parcours de guerres, Épernay

Exposition temporaire Béatrice Dahm 18 – 20 septembre Musée Villa Piquart parcours de guerres Marne

Accessible au tarif unique de 2 euros au lieu de 8 euros lors des Journées Européennes du Patrimoine – Capacité d’accueil : 35 personnes en simultané – Pas de visites guidées du musée possible lors des JEP mais présentation du site en amont de la visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Photographe marnaise, l’œuvre de Béatrice Dahm incarne un univers où résonne la pluralité des mémoires de la Grande Guerre. Au travers d’une exposition temporaire s’intégrant dans le fil de visite de la collection 2026 du musée Villa Piquart parcours de guerres, elle livre un témoignage sensible et émouvant de l’imperceptible, où se mêlent les cicatrices humaines et géographiques de ce conflit.

Musée Villa Piquart parcours de guerres 43 avenue Chandon 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 0695919008 Musée d’Histoire, ce lieu accueille une collection privée regroupant des pièces nominatives de combattants et de civils, de la Grande Guerre aux Opérations Extérieures. Installé dans la villa 1900 d’Henri Piquart, architecte sparnacien, c’est au cœur de cette maison riche d’histoire au cours des deux guerres mondiales que vous pourrez découvrir chaque année une quarantaine de parcours en lien avec les grands anniversaires mémoriels de l’année, proposant une approche thématique innovante. Après sa fermeture annuelle du 15 décembre au 15 janvier, les collections seront renouvelées en lien avec l’année suivante. Une véritable plongée dans l’histoire locale et nationale, dans l’écrin d’un lieu exceptionnel. A 5 minutes de l’hyper centre d’Epernay

Parking gratuit 500 places à deux minutes à pied

Stationnement PMR et mis aux normes accès PMR

Photographe marnaise, l’œuvre de Béatrice Dahm incarne un univers où résonne la pluralité des mémoires de la Grande Guerre. Au travers d’une exposition temporaire s’intégrant dans le fil de visite de…

©BéatriceDahm