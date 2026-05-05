Visite libre du parc de l’Horticulture labellisé « Jardin remarquable » à Epernay 5 – 7 juin Jardin de l’Horticulture Marne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T07:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Promenade bucolique dans un écrin de verdure au coeur d’un quartier calme. Découvrez des arbres centenaires et remarquables tels que le noisetier de Byzance, un cyprès chauve et l’inédit Fau de Verzy. Découvrez la roseraie. Traversez le Cubry pour découvrir la coulée verte.

Jardin de l’Horticulture 5 rue Comte de Lambertye, 51200 Épernay Épernay 51200 Marne Grand Est 0326533700 http://www.epernay.fr Créé à partir de 1910 sur les plans de J.B. Thomereau, paysagiste, le parc met en scène de nombreuses essences rares parmi lesquelles un fau de Verzy, un hêtre à feuilles de fougère, un hêtre marginé de rose, un muscadier, un cyprès chauve, …. Cette collection est complétée d’une roseraie et d’un verger-école toujours gérés par la Société d’horticulture et de viticulture d’Épernay. Le long des rues adjacentes

Promenade bucolique dans un écrin de verdure au coeur d’un quartier calme. Découvrez des arbres centenaires et remarquables tels que le noisetier de Byzance, un cyprès chauve et l’inédit Fau de la le…

©Ville d’Epernay