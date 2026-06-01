Visite libre du parc de l’Horticulture labellisé « Jardin remarquable » à Epernay 5 – 7 juin 5 rue comte de Lambertye Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T07:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Promenade bucolique dans un écrin de verdure au coeur d’un quartier calme. Découvrez des arbres centenaires et remarquables tels que le noisetier de Byzance, un cyprès chauve et l’inédit Fau de Verzy. Découvrez la roseraie. Traversez le Cubry pour découvrir la coulée verte.

5 rue comte de Lambertye Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est

Visite libre du parc de l’Horticulture labellisé « Jardin remarquable » à Epernay

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