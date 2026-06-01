Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite libre du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, Épernay

Visite libre du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, Épernay

Visite libre du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, Épernay vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale

Adresse : 13 Avenue de Champagne, 51200 Épernay, France

Ville : 51200 Épernay

Département : Marne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Visite libre du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 12 – 14 juin Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T11:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Découvrez le musée, à votre rythme !

Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale 13 Avenue de Champagne, 51200 Épernay, France Épernay 51200 Marne Grand Est +33326550356 https://archeochampagne.epernay.fr Avec plus de 2000 objets exposés, le musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale d’Épernay raconte l’histoire du territoire champenois, depuis la formation de son sol il y a plusieurs millions d’années jusqu’à nos jours. Il réunit au cœur du Château Perrier, ancienne demeure de négociants en vin de Champagne, l’une des plus larges collections archéologiques régionales de France (parures, armes, céramiques…) et un important fonds viticole retraçant l’évolution des modes de production et de consommation du champagne.
Le parcours, moderne et interactif, est jalonné de maquettes, outils ludiques et dispositifs numériques adaptés à tous les publics.
Découvrez le musée, à votre rythme !

© Noémie Cozette – Ville d’Epernay

À voir aussi à Epernay (Marne)