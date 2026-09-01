Journées européennes du patrimoine Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay

samedi 19 septembre 2026 · Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale · Épernay

Informations pratiques

Épernay

Journées européennes du patrimoine Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

A l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, le musée vous propose une riche programmation autour de ses collections et du Château Perrier.

Escape game, visites flash, rallye photo et animations dédiées aux plus jeunes rythmeront le week-end.

Profitez également de l’entrée libre tout au long de l’évènement pour (re)découvrir le parcours permanent de visite. .

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est

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English : Journées européennes du patrimoine Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay a été mis à jour le 2026-08-20 par ADT de la Marne