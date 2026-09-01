UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Épernay

Journées européennes du patrimoine Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay

samedi 19 septembre 2026 · Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale · Épernay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale
Adresse
13 Avenue de Champagne
Ville
51200 Épernay
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Épernay

Journées européennes du patrimoine Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
A l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, le musée vous propose une riche programmation autour de ses collections et du Château Perrier.
Escape game, visites flash, rallye photo et animations dédiées aux plus jeunes rythmeront le week-end.
Profitez également de l’entrée libre tout au long de l’évènement pour (re)découvrir le parcours permanent de visite.   .

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay a été mis à jour le 2026-08-20 par ADT de la Marne

À voir aussi à Epernay (Marne)