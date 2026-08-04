Journées Européennes du Patrimoine Rallye photo Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay
samedi 19 septembre 2026 · Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale · Épernay
Informations pratiques
Épernay
Journées Européennes du Patrimoine Rallye photo
Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, faites parler votre sens de l’observation ! Tout le week-end, découvrez la façade du Château Perrier grâce à un rallye photo en toute autonomie. .
Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est
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English : Journées Européennes du Patrimoine Rallye photo
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Rallye photo Épernay a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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