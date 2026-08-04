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AGENDA · Épernay

Journées Européennes du Patrimoine Rallye photo Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay

samedi 19 septembre 2026 · Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale · Épernay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale
Adresse
13 Avenue de Champagne
Ville
51200 Épernay
Département
Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Épernay

Journées Européennes du Patrimoine Rallye photo

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, faites parler votre sens de l’observation ! Tout le week-end, découvrez la façade du Château Perrier grâce à un rallye photo en toute autonomie.   .

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est  

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English : Journées Européennes du Patrimoine Rallye photo

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Rallye photo Épernay a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne

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