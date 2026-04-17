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Workshop Yann-Alrick Mortreuil Parc des loisirs Roger-Menu Épernay

Workshop Yann-Alrick Mortreuil Parc des loisirs Roger-Menu Épernay samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc des loisirs Roger-Menu

Adresse : Halle des Sports Pierre Gaspard

Ville : 51200 Épernay

Département : Marne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 35 35 35 Supplément Tarif abonné

Épernay

Workshop Yann-Alrick Mortreuil

Parc des loisirs Roger-Menu Halle des Sports Pierre Gaspard Épernay Marne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Supplément
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Tout public
Le Centre Artistique d’Epernay reçoit le samedi 20 juin 2026 Yann-Alrick Mortreuil pour un workshop inédit à ne pas manquer !

14h30-15h30 Charleston
15h30-16h30 Paso Doble
Suivi d’une séance de dédicaces pour tous les participants   .

Parc des loisirs Roger-Menu Halle des Sports Pierre Gaspard Épernay 51200 Marne Grand Est   centreartistiquedepernay@gmail.com

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English : Workshop Yann-Alrick Mortreuil

L’événement Workshop Yann-Alrick Mortreuil Épernay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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