Les Brunchs de l’avenue Avenue de Champagne Épernay

Avenue de Champagne Épernay

En 2026, les dimanches prennent une toute nouvelle saveur sur l’Avenue de Champagne.

Après le succès retentissant du Brunch des Vendanges, Les Brunchs de l’Avenue reviennent pour une nouvelle série d’expériences exclusives au cœur des maisons les plus emblématiques d’Épernay.

Des rendez-vous rares et immersifs, où chaque maison ouvre ses portes avec générosité pour faire découvrir son univers, son patrimoine, ses hommes et ses cuvées, le temps d’un brunch gastronomique imaginé par des chefs étoilés de renom et leurs équipes.

Les dates à retenir

• Dimanche 10 mai 2026 Maison De Venoge (Chef Philippe Mille)

• Dimanche 14 juin 2026 Maison Besserat de Bellefon (Chef Philippe Mille)

• Dimanche 28 juin 2026 Maison De Venoge (Chef Philippe Mille)

• Dimanche 5 juillet 2026 25 bis Avenue de Champagne Maison Leclerc Briant (Chef Christophe Raoux)

Des moments rares, pensés pour un nombre très limité de convives.

Dimanche 10 mai 2026 Maison De Venoge

Dans les salons et jardins de la somptueuse Maison De Venoge, vivez un brunch de printemps d’exception. Ce rendez-vous propose bien plus qu’une expérience gastronomique à travers la visite privée de la maison, la rencontre avec ses dirigeants et la dégustation d’une cuvée rare en compagnie de son ambassadeur, c’est toute l’âme de De Venoge qui se révèle. Un moment suspendu sur l’Avenue de Champagne, sublimé par les plats créatifs et précis du chef Philippe Mille, accompagnés de champagnes en magnums servis à discrétion.

Dimanche 14 juin 2026 Maison Besserat de Bellefon

Une maison historique au charme confidentiel ouvre ses portes pour un brunch intimiste et raffiné. Après une découverte privilégiée de la Maison Besserat de Bellefon et un échange avec son équipe dirigeante, prenez place dans les jardins pour un brunch d’auteur signé Philippe Mille. Chaque plat trouve son écho dans les cuvées emblématiques de la maison, dont une dégustation exclusive vous sera présentée. Un rendez-vous rare, où l’on découvre le Champagne autrement.

Dimanche 28 juin 2026 Maison De Venoge

Retour à la Maison De Venoge pour un nouveau brunch d’exception, cette fois en plein cœur de l’été. L’élégance de la maison, la chaleur de son accueil et la richesse de son histoire font de ce moment un incontournable de la saison. L’expérience débute par une coupe et une visite guidée, se prolonge autour de rencontres précieuses et culmine dans un brunch créatif accompagné de champagnes de prestige. Une immersion totale dans l’univers De Venoge.

Dimanche 5 juillet 2026 25 bis Maison Leclerc Briant

Pour clore cette première saison, rendez-vous au 25 bis Avenue de Champagne, dans l’écrin de la Maison Leclerc Briant. Maison visionnaire et engagée, Leclerc Briant vous invite à découvrir sa philosophie lors d’une visite inspirante et d’un moment de partage avec ses dirigeants. Le brunch de ce rendez-vous exceptionnel sera réalisé par le chef étoilé Christophe Raoux, chef exécutif du Royal Champagne Hotel & Spa. La dégustation de cuvées biodynamiques, le brunch gastronomique en accord parfait, la magie du lieu… à chaque instant, une autre façon de vivre le Champagne. Un final audacieux et inoubliable pour une série d’expériences hors normes. .

