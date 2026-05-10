Concert de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard Place Mendès-France Épernay

Épernay

Concert de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

Place Mendès-France Eglise Notre-Dame Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Tout public

Un récital d’orgue sera donné à Epernay par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, organiste titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Eustache à Paris, en compagnie des élèves du stage d’improvisation Orgue en Champagne .

Ces concerts s’inscrivent dans le cadre d’un stage d’improvisation à l’orgue, qu’il anime depuis 2012.

Accessible sans réservation, en libre participation .

Place Mendès-France Eglise Notre-Dame Épernay 51200 Marne Grand Est

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English : Concert de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

L’événement Concert de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard Épernay a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT de la Marne