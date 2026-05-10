Concert de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard Place Mendès-France Épernay
Concert de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard Place Mendès-France Épernay jeudi 9 juillet 2026.
Épernay
Concert de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
Place Mendès-France Eglise Notre-Dame Épernay Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Tout public
Un récital d’orgue sera donné à Epernay par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, organiste titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Eustache à Paris, en compagnie des élèves du stage d’improvisation Orgue en Champagne .
Ces concerts s’inscrivent dans le cadre d’un stage d’improvisation à l’orgue, qu’il anime depuis 2012.
Accessible sans réservation, en libre participation .
Place Mendès-France Eglise Notre-Dame Épernay 51200 Marne Grand Est
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English : Concert de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
L’événement Concert de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard Épernay a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT de la Marne
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