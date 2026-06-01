Le mARCket Hôtel Margaux Épernay

Épernay

Le mARCket

Hôtel Margaux 5 Place Robert Jean de Vogüé Épernay Marne

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Le Club 1802 investit la chapelle de l’Hôtel Margaux pour un événement unique en son genre une journée mêlant artisans locaux, créateurs, champagne et bonne musique, dans l’un des lieux les plus secrets d’Épernay.

Deux rendez-vous dans la journée

Dès 14h, flânez entre les stands d’artisans et de créateurs, dégustez du champagne en musique avec un DJ set — entrée à 5€.

À partir de 19h, le ton change concerts live, champagne et restauration pour une soirée à ne pas manquer — entrée à 25€, places limitées.

Contactez-nous au 0662684027 pour réserver votre place !

5 place Robert Jean de Vogue, Épernay Samedi 27 juin 2026 · 14H 23H .

Hôtel Margaux 5 Place Robert Jean de Vogüé Épernay 51200 Marne Grand Est +33 6 62 68 40 27

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English : Le mARCket

L’événement Le mARCket Épernay a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Epernay en Champagne