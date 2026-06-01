Visite du service archéologie du Grand Reims, Grand Reims – service Archéologie, Reims

Visite du service archéologie du Grand Reims Samedi 13 juin, 10h00 Grand Reims – service Archéologie Marne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, le service archéologie vous accueillera pour une visite de ses dépôts lapidaires, riches des découvertes réalisées ces dernières années sur le territoire du Grand Reims.

La visite sera ponctuée d’animations / ateliers animés par des archéologues afin de vous faire découvrir la richesse et la diversité de leur métier.

Grand Reims – service Archéologie 6, rue du Val Clair 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est https://www.reims-tourisme.com/produit/visite-des-depots-lapidaires-du-service-archeologie-du-grand-reims/ https://www.grandreims.fr/cadre-de-vie-et-environnement/amenagement-du-territoire/les-fouilles-archeologiques [{« type »: « link », « value »: « https://www.reims-tourisme.com/produit/visite-des-depots-lapidaires-du-service-archeologie-du-grand-reims/ »}] parking et arrêt de bus TAD « Saint Léonard »

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, le service archéologie vous accueillera pour une visite de ses dépôts lapidaires, riches des découvertes réalisées ces dernières années sur le…

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