Reims

Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims

Cathédrale de Reims Reims Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:15:00

Date(s) :

2026-06-12

Tout public

La Maîtrise de Reims présente son traditionnel concert de fin d’année, 250 voix unies au chœur de la Cathédrale, le vendredi 12 juin 2026.

Lors de ce concert vous pourrez entendre divers chants profanes et sacrés. .

Cathédrale de Reims Reims 51100 Marne Grand Est maitrise@notredamereims.com

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English : Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims

L’événement Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims Reims a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT de la Marne