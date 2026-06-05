Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims Reims
Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims Reims vendredi 12 juin 2026.
Reims
Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims
Cathédrale de Reims Reims Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:15:00
Date(s) :
2026-06-12
Tout public
La Maîtrise de Reims présente son traditionnel concert de fin d’année, 250 voix unies au chœur de la Cathédrale, le vendredi 12 juin 2026.
Lors de ce concert vous pourrez entendre divers chants profanes et sacrés. .
Cathédrale de Reims Reims 51100 Marne Grand Est maitrise@notredamereims.com
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English : Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims
L’événement Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims Reims a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT de la Marne
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