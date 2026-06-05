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Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims Reims

Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims Reims vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Cathédrale de Reims

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 12 12 Supplément Tarif réduit

Reims

Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims

Cathédrale de Reims Reims Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Supplément
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:15:00

Date(s) :
2026-06-12

Tout public
La Maîtrise de Reims présente son traditionnel concert de fin d’année, 250 voix unies au chœur de la Cathédrale, le vendredi 12 juin 2026.
Lors de ce concert vous pourrez entendre divers chants profanes et sacrés.   .

Cathédrale de Reims Reims 51100 Marne Grand Est   maitrise@notredamereims.com

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English : Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims

L’événement Concert de fin d’année de la Maîtrise de Reims Reims a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT de la Marne

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