Distribution de Livret jeu : Art déco-Jardin de Pierre, Halles du Boulingrin, Reims

Distribution de Livret jeu : Art déco-Jardin de Pierre Samedi 6 juin, 10h00 Halles du Boulingrin Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Saviez-vous que de nombreuses fleurs ou animaux se trouvaient sur les façades de bâtiments du centre-ville de Reims ? Durant la Reconstruction, aux prémices de l’Art déco, les architectes en ont dissimulés plein, que ce soit dans la pierre, le fer, le verre ou la mosaïque. Partez les retrouver grâce à ce jeu de piste ludique familial.

Distribution gratuite du livret-jeu aux halles du Boulingrin.

Halles du Boulingrin Halles du Boulingrin, rue de Mars 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est Les halles du Boulingrin ont été construites en 1927, durant la Reconstruction de Reims, par l’architecte Émile Maigrot grâce aux procédés techniques de l’ingénieur Eugène Freyssinet.

