Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche des fiertés Reims

Marche des fiertés Reims

Marche des fiertés Reims samedi 23 mai 2026.

Adresse : Square Colbert

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Reims

Marche des fiertés

Square Colbert Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 12:30:00
fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
Ouverte à toutes et à tous, la marche se veut inclusive, intergénérationnelle et accessible.

✨ Au programme

12h30 ouverture du village associatif au square Colbert, avec la présence de plusieurs associations locales et des artistes engagés.
14h30 départ de la marche du square Colbert à travers les rues de Reims, dans une ambiance festive.
17h spectacle gratuit au square Colbert mettant à l’honneur des artistes queer
20h fermeture du village associatif
21h soirée dansante organisée au local de l’association Exaequo Reims, 25 rue du Jard   .

Square Colbert Reims 51100 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche des fiertés

L’événement Marche des fiertés Reims a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT de la Marne

À voir aussi à Reims (Marne)