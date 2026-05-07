Marche des fiertés Reims
Marche des fiertés Reims samedi 23 mai 2026.
Reims
Marche des fiertés
Square Colbert Reims Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 12:30:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Ouverte à toutes et à tous, la marche se veut inclusive, intergénérationnelle et accessible.
✨ Au programme
12h30 ouverture du village associatif au square Colbert, avec la présence de plusieurs associations locales et des artistes engagés.
14h30 départ de la marche du square Colbert à travers les rues de Reims, dans une ambiance festive.
17h spectacle gratuit au square Colbert mettant à l’honneur des artistes queer
20h fermeture du village associatif
21h soirée dansante organisée au local de l’association Exaequo Reims, 25 rue du Jard .
Square Colbert Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Marche des fiertés
L’événement Marche des fiertés Reims a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT de la Marne
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