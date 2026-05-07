Reims

Marche des fiertés

Square Colbert Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 12:30:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Ouverte à toutes et à tous, la marche se veut inclusive, intergénérationnelle et accessible.

✨ Au programme

12h30 ouverture du village associatif au square Colbert, avec la présence de plusieurs associations locales et des artistes engagés.

14h30 départ de la marche du square Colbert à travers les rues de Reims, dans une ambiance festive.

17h spectacle gratuit au square Colbert mettant à l’honneur des artistes queer

20h fermeture du village associatif

21h soirée dansante organisée au local de l’association Exaequo Reims, 25 rue du Jard .

Square Colbert Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Marche des fiertés

L’événement Marche des fiertés Reims a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT de la Marne