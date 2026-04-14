LA CRIÉE DU PÉRISTYLE, Opéra de Reims, Reims

LA CRIÉE DU PÉRISTYLE Samedi 9 mai, 09h00 Opéra de Reims Marne

Visites guidées sur réservation, visite libre entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

VISITES GUIDÉES 9h, 10h, 11h, 15h

Des visites guidées (durée 50 min.) sur réservation uniquement pour explorer l’Opéra, ses coulisses et son architecture seront proposées.

LA CRIÉE DU PÉRISTYLE – QUINTETTE CALYPSO 11h

Un événement exceptionnel se prépare au Péristyle de l’Opéra, convivialité, musique et gastronomie en sont les maîtres-mots ! Dégustation d’huîtres en musique, une immersion dans l’univers maritime par l’ouïe et le goût ! Le Péristyle ouvre grand ses portes sur la ville pour offrir à tous un moment festif, détendu et chaleureux. Les saveurs délicates des huîtres seront sublimées par la musique en direct – les mélodies envoûtantes de Jean Cras, Joseph-Guy Ropartz ou Albert Roussel. Des compositions qui évoquent la mer et l’aventure ainsi qu’un bouquet de saveurs iodées vous convoquent à un irrésistible voyage sensoriel.

Réservation (votre plateau d’huîtres et votre bouteille de vin blanc) pour le 9 mai 2026 à venir. Paiement sur place le jour même.

VISITE LIBRE dès 14h

L’après-midi, explorez librement l’Opéra de Reims !

Accès aux différents espaces sous réserve, selon programmation.

CHARIVARI / ÉSAD de Reims

2025, l’année de l’Art Déco à Reims.

Plutôt que de célébrer cet anniversaire par une rétrospective d’œuvres et d’objets venus de 1925, il était intéressant de s’interroger sur la pérennité d’une époque et d’une année fondatrice – celle de l’Exposition des Arts Décoratifs de Paris, sur l’Esplanade des Invalides et alentours – ainsi que de l’influence qu’elle exerce encore sur les jeunes artistes contemporains. Aussi, avons-nous décidé, en partenariat avec l’ÉSAD de Reims, d’une exposition dont les créateurs sont les étudiants de l’école d’arts rémoise.Réinventer 1925, le ré-imaginer sous le prisme et le regard de 2025, apprécier et admirer la fertilité de la nouvelle génération d’artistes en devenir, un pied dans l’art du passé, l’autre dans celui du présent, dans un élan créatif tourné vers l’avenir.

L’exposition sera visible tout au long de la saison 25.26 lors des représentations.

Opéra de Reims 1 rue de Vesle Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://operadereims.com/event/tous-a-l-opera-25-26/ »}]

DANS LE CADRE DE TOUS À L’OPÉRA Portes ouvertes visites

© Sébastien Gomes