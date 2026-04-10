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Vous avez dit compositrices ? Eglise Saint Benoit Reims

Vous avez dit compositrices ? Eglise Saint Benoit Reims vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint Benoit

Adresse : 27 Rue de Pontgivart

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 8 8 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Vous avez dit compositrices ?

Eglise Saint Benoit 27 Rue de Pontgivart Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-01 16:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Tout public
Agrémenté de quelques anecdotes, ce spectacle 100% au féminin vous donnera à entendre quelques-unes des plus belles œuvres écrites pour voix de femmes par des femmes.
Musique sacrée, opéra de salon, mélodies et arias composent ce programme éclectique pour voix seule, duos, ou petit ensemble vocal, accompagné au piano par Claire Marin-Décarsin.   .

Eglise Saint Benoit 27 Rue de Pontgivart Reims 51100 Marne Grand Est +33 6 75 12 75 42 

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English : Vous avez dit compositrices ?

L’événement Vous avez dit compositrices ? Reims a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne

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