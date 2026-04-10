Vous avez dit compositrices ? Eglise Saint Benoit Reims
Vous avez dit compositrices ? Eglise Saint Benoit Reims vendredi 1 mai 2026.
Reims
Vous avez dit compositrices ?
Eglise Saint Benoit 27 Rue de Pontgivart Reims Marne
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-01 16:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Tout public
Agrémenté de quelques anecdotes, ce spectacle 100% au féminin vous donnera à entendre quelques-unes des plus belles œuvres écrites pour voix de femmes par des femmes.
Musique sacrée, opéra de salon, mélodies et arias composent ce programme éclectique pour voix seule, duos, ou petit ensemble vocal, accompagné au piano par Claire Marin-Décarsin. .
Eglise Saint Benoit 27 Rue de Pontgivart Reims 51100 Marne Grand Est +33 6 75 12 75 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vous avez dit compositrices ?
L’événement Vous avez dit compositrices ? Reims a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne
À voir aussi à Reims (Marne)
- LE LAC DES CYGNES REIMS ARENA Reims 17 avril 2026
- Concert Miossec La Cartonnerie Reims 17 avril 2026
- STADE DE REIMS / RED STAR FC STADE AUGUSTE DELAUNE – REIMS Reims 18 avril 2026
- Concert Arma Jackson La Cartonnerie Reims 19 avril 2026
- À vous la scène Stage de théâtre Enfants [7 à 11 ans] Comédie CDN de Reims Reims 20 avril 2026