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REIMS HIP-HOP FESTIVAL: ARSENIK (LINO) – Reims Hip Hop Festival LA CARTONNERIE – CLUB Reims

REIMS HIP-HOP FESTIVAL: ARSENIK (LINO) – Reims Hip Hop Festival LA CARTONNERIE – CLUB Reims

REIMS HIP-HOP FESTIVAL: ARSENIK (LINO) – Reims Hip Hop Festival LA CARTONNERIE – CLUB Reims samedi 2 mai 2026.

Lieu : LA CARTONNERIE - CLUB

Adresse : 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-05-02

Fin : 2026-05-02

Heure de début : 20:00

REIMS HIP-HOP FESTIVAL: ARSENIK (LINO) – Reims Hip Hop Festival Début : 2026-05-02 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA CARTONNERIE – CLUB 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51

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