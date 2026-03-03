Workshop Kintsugi l’art japonais de la réparation Atelier Autour de la terre Reims

Workshop Kintsugi l’art japonais de la réparation

Atelier Autour de la terre 151 Bis Rue de Courcelles Reims Marne

Tout public

Apprenez à réparer et sublimer les céramiques qui vous sont chères avec la technique japonaise du Kintsugi.

Formée au Japon dans la tradition de cet art, la laqueure Blandine Hamon vous initiera à l’utilisation de la laque végétale urushi pour recoller vos pièces cassées et les magnifier.

Le stage se déroule sur un week-end c’est le temps nécessaire à la réparation de vos pièces. Votre réservation portera obligatoirement sur les deux journées de stage.

Tout le matériel est fourni (et importé du Japon). Chaque stagiaire apportera ses objets personnels à réparer (cassés, fêlés ou ébréchés). Prévoir entre 3 et 5 objets.

Tarif (inchangé depuis 2022) 400 euros (payable en deux mensualités).

>>> Nous avons un maximum de 8 places .

Atelier Autour de la terre 151 Bis Rue de Courcelles Reims 51100 Marne Grand Est

