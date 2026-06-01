La fouille archéologique du parvis Saint-André à Reims : évolutions d’un quartier urbain, Bibliothèque Carnégie, Reims
La fouille archéologique du parvis Saint-André à Reims : évolutions d’un quartier urbain, Bibliothèque Carnégie, Reims samedi 13 juin 2026.
La fouille archéologique du parvis Saint-André à Reims : évolutions d’un quartier urbain Samedi 13 juin, 10h30 Bibliothèque Carnégie Marne
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Par Mathilde Arnaud et Denis Bouquin
Le réaménagement des abords de l’église Saint-André a donné lieu à une vaste opération de fouilles archéologiques menée par le service archéologique du Grand Reims en 2023.
Cette opération a mis au jour les grandes évolutions de ce secteur situé près du centre historique de la ville antique et en périphérie de la ville médiévale. Ont notamment été identifiés la toute première fortification délimitant la ville au Ier s. avant J.-C. ainsi que l’ancienne église Saint-André et son cimetière, tous deux datés de la période moderne (1563-1790).
Bibliothèque Carnégie 2, place Carnégie 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est https://www.bm-reims.fr/patrimoine/ https://www.reims-tourisme.com/produit/la-fouille-archeologique-du-parvis-saint-andre-evolutions-dun-quartier-urbain/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.reims-tourisme.com/produit/la-fouille-archeologique-du-parvis-saint-andre-evolutions-dun-quartier-urbain/ »}]
Par Mathilde Arnaud et Denis Bouquin
©SACUGR
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