Chorus United by Le Chœur du Sud Le K Reims

Reims

Chorus United by Le Chœur du Sud

Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Tarif : 31 – 31 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

La chorale CHORUS UNITED avec 200 choristes en concert avec la participation de Julie ZENATTI

Salle Le K Reims

Dimanche 7 juin 2026

18h

Billetterie disponible dans les points de vente habituels

Plus grand chœur d’Europe à ce jour avec plus de 10 000 choristes, Le Choeur du Sud et Chorus-United est un groupe vocal mixte d’adultes amateurs. Son fondateur, Frank Castellano, forme ce chœur au répertoire très éclectique…. qui sera soutenu par une équipe de 55 chefs de chœur

Créé en 2006 avec ces de 25 premiers choristes. Le talent et la détermination du chef Frank Castellano contribuent à cette progression remarquable tant au niveau de l’effectif que de la qualité des prestations.

Dès sa première année…et jusqu’à ce jour, avec ou sans artiste, tous les concerts sont joués à guichets fermés pour le plus grand bonheur de l’association CHORUS SPECTACLES.

Le public est à chaque fois conquis et impressionné par l’ambiance chaleureuse des performances amateures pour un rendu professionnel.

Le Chœur du Sud a su garder la même philosophie permettre à tous de faire partie d’un groupe pour le plaisir de chanter ensemble, partager une même passion dans la bienveillance. .

Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Chorus United by Le Chœur du Sud

L’événement Chorus United by Le Chœur du Sud Reims a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne