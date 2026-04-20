WASCO ! de Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe Manège, scène nationale Reims Reims

Reims

WASCO ! de Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe

Manège, scène nationale Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Tout public

Dans ce spectacle, dix enfants fusionnent danse, peinture et jazz pour créer une œuvre vivante et colorée. Une performance explosive qui célèbre la liberté et l’imagination, orchestrée par la chorégraphe Lisbeth Gruwez et le musicien Maarten Van Cauwenberghe.

Un groupe d’enfants, quelques boîtes de crayons de cire, des litres de peinture et du jazz, c’est WASCO?! Dix jeunes interprètes, âgés de 6 à 12 ans, célèbrent la liberté de créer, à grand renfort de couleurs et d’actions spontanées. En revisitant l’héritage de l’action painting, la chorégraphe Lisbeth Gruwez et le musicien Maarten Van Cauwenberghe mettent en scène une vision plastique de la danse, scandée par les pulsations de la musique. Sur des rythmes de jazz, les enfants s’approprient l’espace qu’ils redessinent et peignent à travers des phrases de mouvements libres, parfois en groupe, parfois en plus petites formations. Après tout, qu’est-ce que danser si ce n’est dessiner dans l’espace?? La performance aboutit à une œuvre d’art collective, dans laquelle les interprètes eux-mêmes finissent par disparaître. Ils ne font plus qu’un avec la toile, comme s’ils passaient définitivement dans un monde animé par le seul plaisir de bouger, de dessiner et de danser. En faisant circuler une énergie brute, cette pièce, joyeuse et festive, attise le désir de création dans une forme de rituel jubilatoire qui réjouira petits et grands.

Une invitation pour tous les âges à colorier au-delà des lignes… .

Manège, scène nationale Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est

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English : WASCO ! de Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe

L’événement WASCO ! de Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe Reims a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT de la Marne