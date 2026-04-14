Visites immersives, Musée du Fort de la Pompelle, Reims

Visites immersives Samedi 23 mai, 20h00 Musée du Fort de la Pompelle Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dès votre entrée, vous serez accueillis par des fantassins en tenue d’époque qui arpentent les salles du musée. Au programme, tout au long de la nuit différentes animations vous sont proposées :

Animation « Tous à l’abri » : à travers une présentation, vous êtes invités à découvrir les différents refuges pour animaux qui entourent le fort et leurs rôles essentiels pour protéger la faune et préserver la biodiversité. Par Steven Barrault, ambassadeur du patrimoine naturel en service civique au musée du fort de la Pompelle.

Dispositif immersif « Sacrés casques ! Foutue guerre ! » : témoins inanimés, les casques exposés au fort de la Pompelle ont une histoire à nous raconter. Grâce à un nouveau dispositif immersif, vivez les sensations d’un soldat du front à travers son casque : enthousiasme, désespoir, lassitude… Une expérience qui vous incitera à porter un regard différent sur ces objets, désormais devenus souvenirs.

Visite commentée : explorez des espaces souterrains habituellement fermés au public. Une expérience unique grâce à un dispositif sonore qui raconte la mémoire de ce patrimoine fortifié.

Musée du Fort de la Pompelle Sortie de Reims RN 44 direction Châlons-en-Champagne, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 49 11 85 http://www.ville-reims.fr/fr/culture/a-visiter/musee-du-fort-de-la-pompelle/index.html Le musée du Fort de la Pompelle, entièrement réaménagé, renferme la deuxième collection de France sur 1914-1918. Ses riches collections : canons, mannequins portant des uniformes, documents d’époques… sont mises en valeur par une nouvelle muséographie accompagnée de nombreux outils multimédias. Les cours intérieures rénovées vous plongent dans la vie quotidienne des tranchées et dans l’histoire de ce Monument Historique.

© Musée du Fort de la Pompelle

Dès votre entrée, vous serez accueillis par des fantassins en tenue d’époque qui arpentent les salles du musée. Au programme, tout au long de la nuit différentes animations vous sont proposées :

© Musée du fort de la Pompelle – Ville de Reims –