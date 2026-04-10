Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves Hippodrome de Reims Reims

Reims

Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves

Hippodrome de Reims 3 Avenue du Président Kennedy Reims Marne

Tarif : 19 – 19 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-22

Tout public

Un spectacle unique en France

22 et 23 mai à l’Hippodrome de Reims

70 minutes d’un spectacle immersif et familial, où 1000 drones transforment le ciel en une fresque lumineuse monumentale.

Le ciel deviendra le théâtre d’une expérience artistique inédite.

Le Voyageur des Rêves est un spectacle nocturne immersif mêlant innovation technologique, création artistique et émotion collective. Inspiré de l’univers du Marchand de sable, il propose un voyage poétique à travers les rêves, pensé comme une fresque cinématographique à ciel ouvert.

Au cœur du dispositif 1000 drones parfaitement synchronisés, dessinant dans la nuit des tableaux lumineux monumentaux, accompagnés d’une création musicale originale signée Antoine Berquet et d’une narration portée par la voix emblématique de Richard Darbois (Indiana Jones, Buzz l’Eclair…). .

Hippodrome de Reims 3 Avenue du Président Kennedy Reims 51100 Marne Grand Est contact@magicdrone.show

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English : Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves

L’événement Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves Reims a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne