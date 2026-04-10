Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves Hippodrome de Reims Reims
Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves Hippodrome de Reims Reims vendredi 22 mai 2026.
Reims
Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves
Hippodrome de Reims 3 Avenue du Président Kennedy Reims Marne
Tarif : 19 – 19 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-22
Tout public
Un spectacle unique en France
22 et 23 mai à l’Hippodrome de Reims
70 minutes d’un spectacle immersif et familial, où 1000 drones transforment le ciel en une fresque lumineuse monumentale.
Le ciel deviendra le théâtre d’une expérience artistique inédite.
Le Voyageur des Rêves est un spectacle nocturne immersif mêlant innovation technologique, création artistique et émotion collective. Inspiré de l’univers du Marchand de sable, il propose un voyage poétique à travers les rêves, pensé comme une fresque cinématographique à ciel ouvert.
Au cœur du dispositif 1000 drones parfaitement synchronisés, dessinant dans la nuit des tableaux lumineux monumentaux, accompagnés d’une création musicale originale signée Antoine Berquet et d’une narration portée par la voix emblématique de Richard Darbois (Indiana Jones, Buzz l’Eclair…). .
Hippodrome de Reims 3 Avenue du Président Kennedy Reims 51100 Marne Grand Est contact@magicdrone.show
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English : Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves
L’événement Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves Reims a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne
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