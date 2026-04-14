Aquila, equus et delphinus, Musée Saint-Rémi, Reims

Aquila, equus et delphinus Samedi 23 mai, 17h00 Musée Saint-Rémi Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Cette année, des élèves latinistes ont sélectionné des œuvres et imaginé des médiations qui explorent la place des animaux dans la mythologie et dans la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine.

Avec les élèves de seconde du lycée Clemenceau et les élèves de troisième du collège Paul Fort de Reims sous la conduite de leurs enseignantes Mme Lahlali et Mme Coeuriot.

Musée Saint-Rémi 53 Rue Simon, 51100 Reims, France Reims 51100 Marne Grand Est 0326353690 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-saint-remi Histoire de Reims et de la région, de la Préhistoire à la Renaissance, avec notamment :

– section relative à l’histoire de l’abbaye incluant la salle des tapisseries qui abrite la somptueuse tenture de la Vie de Saint-Remi ;

– de l’archéologie régionale : période préhistorique, gauloise, gallo-romaine, mérovingienne et médiévale (mosaïques, tombeau de Jovin, stèles funéraires, reconstitution de la Maison des Musiciens…), sans oublier une importante section militaire ;

– belle série de peintures rémoises du dix-septième siècles dont des oeuvres de Jean Hélart, parmi lesquelles un chef-d’oeuvre : « Le Christ Ressuscité apparaissant à sainte Madeleine », daté de 1679

La classe, l’œuvre !

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