Regalia, spectacle sur la basilique Saint-Remi Rue Saint Julien Reims
Regalia, spectacle sur la basilique Saint-Remi Rue Saint Julien Reims lundi 8 juin 2026.
Reims
Regalia, spectacle sur la basilique Saint-Remi
Rue Saint Julien Basilique Saint-Remi Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 22:45:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-06-07 2026-06-08 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-28 2026-06-29 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-26 2026-07-27 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-09 2026-08-10
Tout public
Spectacle multimédia sur la Basilique Saint-Remi.
Regalia combine la magie de la projection vidéo et de la musique pour vous faire vivre l’émotion des plus beaux moments des sacres des rois.
Moment Factory vous convie à sa Nuit de célébration sur la façade de la basilique Saint-Remi.
Durée 12 minutes environ.
Spectacle de plein air sur la façade de la basilique, gratuit et sans réservation. .
Rue Saint Julien Basilique Saint-Remi Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Regalia, spectacle sur la basilique Saint-Remi
L’événement Regalia, spectacle sur la basilique Saint-Remi Reims a été mis à jour le 2026-05-12 par Reims Tourisme & Congrès
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