Rando de REIMS à EPERNAY de Gare à Gare Reims

Gare TGV Reims-Bezannes à Gare d’Epernay Reims Marne
Début : 2026-06-09 08:30:00
fin : 2026-06-09 18:30:00
2026-06-09
Tout public
Randonnée pédestre guidée et à la journée.
35 km, départ Gare TGV Champagne Ardenne à Bezannes pour une arrivée à la gare d’Epernay
Gratuit pour les licenciés FFR- 3.00 € pour les non licenciés.
Repas tiré du sac .
Gare TGV Reims-Bezannes à Gare d’Epernay Reims 51100 Marne Grand Est potierbernard@sfr.fr
English : Rando de REIMS à EPERNAY de Gare à Gare
