Rando de REIMS à EPERNAY de Gare à Gare Reims

Rando de REIMS à EPERNAY de Gare à Gare

Gare TGV Reims-Bezannes à Gare d’Epernay Reims Marne

Début : 2026-06-09 08:30:00

fin : 2026-06-09 18:30:00

2026-06-09

Tout public

Randonnée pédestre guidée et à la journée.

35 km, départ Gare TGV Champagne Ardenne à Bezannes pour une arrivée à la gare d’Epernay

Gratuit pour les licenciés FFR- 3.00 € pour les non licenciés.

Repas tiré du sac .

Gare TGV Reims-Bezannes à Gare d’Epernay Reims 51100 Marne Grand Est potierbernard@sfr.fr

