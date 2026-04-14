Échos animaux, Musée Saint-Remi, Reims

Échos animaux Dimanche 14 juin, 10h30 Musée Saint-Remi Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

En compagnie d’un musicien et d’une médiatrice, découvrez les premiers instruments de musique à vent réalisés à partir de matières dures d’origine animale comme une phalange sifflante ou un instrument à vent en os. Écoutez des sons et continuez votre parcours dans les collections du Moyen Âge où cornemuses et tambourins se parent de peaux de bêtes. Après cette présentation ludique et sensorielle, réalisez un sifflet en argile pour appeler les rennes !

Par Maxime Maffre, auteur-compositeur et Amélie Mongin, médiatrice des musées historiques.

Sur réservation au 03 26 35 36 61.

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est +33326353661 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-saint-remi Le musée propose aux visiteurs de découvrir, à travers 17 salles, ses importantes collections éclairant l’histoire rémoise et régionale de la Préhistoire à la Renaissance, ainsi qu’une une riche section d’histoire militaire. Bus : lignes U5 ET U6 – arrêt Saint-Remi.

En compagnie d’un musicien et d’une médiatrice, découvrez les premiers instruments de musique à vent réalisés à partir de matières dures d’origine animale comme une phalange sifflante ou un à vent en…

©Musée Saint-Remi de Reims