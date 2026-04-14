Figures animales, Musée Saint-Remi, Reims

Figures animales Dimanche 14 juin, 14h00, 15h30 Musée Saint-Remi Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Représentés sur des objets du quotidien et des éléments de décoration, les animaux témoignent de leurs rôles sacrés, économiques, symboliques et religieux dans l’histoire. Suivez une visite commentée qui retrace la présence animale de l’art pariétal au bestiaire médiéval en passant par la mythologie romaine.

Par Richard Mathiot, médiateur des musées historiques.

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est +33326353661 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-saint-remi [{« owner »: {« uid »: 54638903, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « angele.ianni@reims.fr », « venueId »: 152004, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1781438400000, « id »: 1}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Le musée propose aux visiteurs de découvrir, à travers 17 salles, ses importantes collections éclairant l’histoire rémoise et régionale de la Préhistoire à la Renaissance, ainsi qu’une une riche section d’histoire militaire. Bus : lignes U5 ET U6 – arrêt Saint-Remi.

Représentés sur des objets du quotidien et des éléments de décoration, les animaux témoignent de leurs rôles sacrés, économiques, symboliques et religieux dans l’histoire. Suivez une visite commentée…

©Musée Saint-Remi de Reims