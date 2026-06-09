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Séance mensuelle de l’Académie Nationale de Reims Maison de la Vie Associative Reims

Séance mensuelle de l’Académie Nationale de Reims Maison de la Vie Associative Reims vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Maison de la Vie Associative

Adresse : 122 bis Rue du Barbâtre

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Reims

Séance mensuelle de l’Académie Nationale de Reims

Maison de la Vie Associative 122 bis Rue du Barbâtre Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 19:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Tout public
Derniers travaux sur le Polyptyque de l’abbaye de Saint-Remi de Reims par Jean-Pierre DEVROEY, Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles
et Aurélien NOUVION, Maître de conférences en Histoire médiévale, Membre Titulaire.   .

Maison de la Vie Associative 122 bis Rue du Barbâtre Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Séance mensuelle de l’Académie Nationale de Reims

L’événement Séance mensuelle de l’Académie Nationale de Reims Reims a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT de la Marne

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