Séance mensuelle de l’Académie Nationale de Reims Maison de la Vie Associative Reims
Séance mensuelle de l’Académie Nationale de Reims Maison de la Vie Associative Reims vendredi 12 juin 2026.
Reims
Séance mensuelle de l’Académie Nationale de Reims
Maison de la Vie Associative 122 bis Rue du Barbâtre Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 19:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Tout public
Derniers travaux sur le Polyptyque de l’abbaye de Saint-Remi de Reims par Jean-Pierre DEVROEY, Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles
et Aurélien NOUVION, Maître de conférences en Histoire médiévale, Membre Titulaire. .
Maison de la Vie Associative 122 bis Rue du Barbâtre Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Séance mensuelle de l’Académie Nationale de Reims
L’événement Séance mensuelle de l’Académie Nationale de Reims Reims a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT de la Marne
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