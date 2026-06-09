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Soirée portes ouvertes à l’ICP campus de Reims ICP campus de Reims Reims

Soirée portes ouvertes à l’ICP campus de Reims ICP campus de Reims Reims mercredi 10 juin 2026.

Lieu : ICP campus de Reims

Adresse : 6 Rue Lieutenant Herduin

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Reims

Soirée portes ouvertes à l’ICP campus de Reims

ICP campus de Reims 6 Rue Lieutenant Herduin Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 16:00:00
fin : 2026-06-10 20:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Tout public
L’ICP campus de Reims vous ouvre ses portes en soirée le mercredi 10 juin 2026, de 16h à 20h !
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> Sur inscription. Plus d’informations sur https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/agenda/soiree-portes-ouvertes-le-10-juin-a-reims   .

ICP campus de Reims 6 Rue Lieutenant Herduin Reims 51100 Marne Grand Est   communication-reims@icp.fr

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English : Soirée portes ouvertes à l’ICP campus de Reims

L’événement Soirée portes ouvertes à l’ICP campus de Reims Reims a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT de la Marne

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