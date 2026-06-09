Soirée portes ouvertes à l’ICP campus de Reims ICP campus de Reims Reims mercredi 10 juin 2026.

Reims

Soirée portes ouvertes à l’ICP campus de Reims

ICP campus de Reims 6 Rue Lieutenant Herduin Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 16:00:00

fin : 2026-06-10 20:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Tout public

L’ICP campus de Reims vous ouvre ses portes en soirée le mercredi 10 juin 2026, de 16h à 20h !

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Domaines des licences et masters Communication · Histoire · Éducation · Droit · Géopolitique · Affaires publiques · Science Politique · Économie· Management · RSE

> Sur inscription. Plus d’informations sur https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/agenda/soiree-portes-ouvertes-le-10-juin-a-reims .

ICP campus de Reims 6 Rue Lieutenant Herduin Reims 51100 Marne Grand Est communication-reims@icp.fr

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English : Soirée portes ouvertes à l’ICP campus de Reims

L’événement Soirée portes ouvertes à l’ICP campus de Reims Reims a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT de la Marne