En une nuit, notes pour un spectacle Atelier de la Comédie Reims

En une nuit, notes pour un spectacle

Atelier de la Comédie 13 Rue du Moulin Brûlé Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-13

Tout public

Texte, mise en scène, jeu Ferdinand Despy, Simon Hardouin, Justine Lequette, Eva Zingaro-Meyer

Prix du jury et prix du public Impatience 2023

Artiste éclectique, romancier, poète, dramaturge, cinéaste et journaliste italien, Pier Paolo Pasolini est retrouvé mort sur une plage d’Ostie, près de Rome, un matin de novembre 1975. Cinquante ans après cet assassinat, un collectif s’interroge sur l’œuvre et les combats légués par cet artiste engagé contre la société de consommation et la disparition du monde paysan. S’inspirant d’un procédé dont usait lui-même Pasolini, En une nuit met en scène une série de Notes pour un spectacle imaginaire qu’on ne verra jamais. Sur scène, quatre artistes aussi inventifs que passionnés nous ouvrent les portes du monde pasolinien. Un spectacle émouvant, drôle et plein d’entrain qui redonne vie, le temps de la représentation, à un artiste majeur du XXème siècle en révolte contre son temps.

Notre projet est de faire revivre, grâce au théâtre, quelque chose de la vitalité de ce monde disparu car c’est bien cela que Pasolini nous amène à faire un détour par le passé pour analyser notre présent et penser le futur . L’équipe artistique

Lieu Atelier de la Comédie

Tout public dès 14 ans

Durée 1h45 .

