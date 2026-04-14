Festival Interplanétaire de Bande Dessinée de Reims#14 Espace chapiteaux Le Temps des Cerises Reims
Festival Interplanétaire de Bande Dessinée de Reims#14 Espace chapiteaux Le Temps des Cerises Reims mercredi 3 juin 2026.
Reims
Festival Interplanétaire de Bande Dessinée de Reims#14
Espace chapiteaux Le Temps des Cerises 3 Avenue du Président Kennedy Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-07 16:30:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-06 2026-06-07
Tout public
Nous donnons rendez-vous aux amoureux de la BD les 6 et 7 juin 2026 pour la 14ème édition du festival interplanétaire de BD de Reims. Une trentaine d’auteurs et autrices seront réunis sous les chapiteaux du Temps des Cerises Parking de l’hippodrome de Reims durant deux jours intenses autour de la bande dessinée.
Soleil ! Une trentaine d’auteurs invités Riff Reb’s, Edith, Edmond Baudouin, Fabrice Erre, Delphine Le lay, Rafael Ortiz, Camille Potte, Bruno Bessadi,
Chadia Loueslati, Alex Baladi, Isabelle Maroger, Alexis Horellou, Nicolas Moog, Celine Penot, Richard Di Martino, Zelba… et plein d’autres….
Des animations, un riche programme d’ateliers proposés par les auteurs invités et le traditionnel battle de dessin des jeunes talents ponctueront le week-end.
D’autres rendez-vous accompagnent cette 14e édition !
_La première du concert dessiné L’homme qui plantait des arbres le 3 juin à 19h00 au Temps des Cerises.
_La projection de Rupestre , en présence d’un des protagoniste Edmond Baudouin et du réalisateur Marc Azema, le 4 juin à 20h30 à l’Opéraims.
_Une rencontre professionnelle le vendredi 5 juin à 15h30 à la bibliothèque Carnegie réunira trois auteurs et un éditeur autour des questions qui ont trait à la chaine du livre et la bande dessinée. .
Espace chapiteaux Le Temps des Cerises 3 Avenue du Président Kennedy Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Festival Interplanétaire de Bande Dessinée de Reims#14
L’événement Festival Interplanétaire de Bande Dessinée de Reims#14 Reims a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT de la Marne
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