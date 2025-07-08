Hautes Perchées Comédie CDN de Reims Reims

Hautes Perchées

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-04

2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05

Tout public

Texte Maurin Ollès avec l’ensemble de l’équipe artistique

Mise en scène Maurin Ollès

Émilie, Clara, Mathilde et Melissa. Elles sont directrices d’un centre de soin, juges, chercheuses ou serveuses. Quatre destins croisés au carrefour de la drogue et des politiques publiques. Sans drame ni morale, Maurin Ollès s’intéresse à la façon dont sont prises en charge les marginalités, au rôle des institutions et de leurs béances. Écrit à la suite d’immersions au sein d’établissements concernés, ce spectacle brosse le portrait de quatre femmes face aux addictions, soit parce qu’elles en souffrent, soit parce que leurs métiers les y confronte, de l’hôpital au tribunal en passant par l’université. Entremêlée de musique-live et dans une forme en décalage avec son propos, Hautes perchées est une fiction chorale, intime et essentielle.

Je souhaite raconter des histoires intimes, d’amour, des histoires empêchées par la vie, la société. Continuer de se poser la question des vides et des besoins que la drogue vient remplir, et de notre société qui nous demande de produire et de consommer toujours plus. Maurin Ollès, metteur en scène

Lieu Comédie (Petite salle)

Tout public dès 14 ans

Durée estimée 2h20 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

English : Hautes Perchées

