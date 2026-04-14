Maison Fossier, Maison Fossier, Reims

Maison Fossier 1 – 5 juin Maison Fossier Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fondée en 1756, la Maison Fossier est la plus ancienne biscuiterie de France et a été reconnue jusqu’aux cours royales pour la qualité de ses biscuits : choix des ingrédients, savoir-faire des Maîtres Biscuitiers, conservation du caractère traditionnel de ses recettes… Découvrez la fabuleuse histoire du Biscuit Rose et autres spécialités de la maison au travers de la visite !

Maison Fossier 20 rue Maurice Prevoteau 51100 Reims Reims 51100 La Neuvillette Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 40 67 67 »}]

Visite de la biscuiterie Fossier à Reims

DR