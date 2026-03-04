Un quartier, un parc : Visite du parc Jean Moulin à Europe, Parc Jean Moulin, Reims

Un quartier, un parc : Visite du parc Jean Moulin à Europe Vendredi 5 juin, 10h30 Parc Jean Moulin Marne

Point d’orgue de la conception paysagère du quartier Europe, le parc Jean Moulin est confié au paysagiste Jean Camand qui finalise les travaux en 1970. S’étendant sur 1,4 hectare, il marque l’identité du quartier par ses jeux de courbes, ses buttes végétalisées et ses reflets sur son plan d’eau. Son bassin, surnommé lac Tyrol de 600 m² et le canal de 300 m² accueillaient bateaux miniatures et baignades dès les beaux jours.

La rénovation menée par la ville de Reims en 2023-2025 permet à l’eau de revenir dans le parc sous forme d’une fontaine et d’un jardin de pluie, alors que l’ancien bassin accueille un théâtre de verdure. Durant cette visite à deux voix avec le service des patrimoines et celui des espaces verts, plongez dans l’histoire de ce parc et (re)découvrez cette oasis urbaine.

©Reims, bibliothèque municipale