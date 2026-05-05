Ateliers « Comment bien entretenir son vélo », Le Shed, Reims

Ateliers « Comment bien entretenir son vélo » Mercredi 13 mai, 18h00 Le Shed Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T19:45:00+02:00

À la fois simple et ingénieux, le vélo est un formidable outil du quotidien… à condition de savoir en prendre soin. Cet atelier d’initiation à la mécanique vélo vous propose d’acquérir les bases indispensables pour entretenir et réparer votre bicyclette en toute autonomie.

Au fil du temps, l’usure des pièces et les petits dérèglements peuvent rendre l’utilisation du vélo moins confortable, voire risquée. Apprendre à reconnaître ces signes, effectuer les réglages essentiels et entretenir son matériel permet non seulement de rouler en toute sécurité, mais aussi de prolonger la durée de vie de son vélo et de faire des économies.

Accessible à toutes et tous, cet atelier s’adresse aux cyclistes du quotidien souhaitant gagner en autonomie. Aucun niveau préalable n’est requis, si ce n’est l’envie d’apprendre… et de ne pas avoir peur de se salir les mains !

Chaque participant·e vient avec son propre vélo. Après un temps d’échange sur les usages et les besoins de chacun·e, l’atelier s’adapte aux profils et aux types de vélos présents. Une première partie théorique permet de comprendre les bases, suivie d’une mise en pratique concrète, avant un temps d’échange libre pour répondre aux questions.

À l’issue de l’atelier, chacun·e repart avec une fiche récapitulative pour continuer à pratiquer chez soi et entretenir son vélo au quotidien.

Un atelier proposé avec Michel 3000 dans le cadre de l’opération Mai à vélo.

Deux séances, gratuites sur réservation :

– 18h > 18h45

– 19h > 19h45 COMPLET

Atelier : Comment bien entretenir son vélo ?

Objectif : savoir réaliser l’entretien courant de son vélo.

Durée : 45 minutes

Public : à partir de 10 ans

Nombre participant.e.s max : 6

Venir avec son vélo & ne pas avoir peur de se salir les mains

Page événement: https://jazzus.fr/evenement/comment-bien-entretenir-son-velo/

Réservation: https://www.billetweb.fr/comment-bien-entretenir-son-velo1

Le Shed 49 rue Gosset 51100 REIms Reims 51100 Jamin Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/comment-bien-entretenir-son-velo1 »}] [{« link »: « https://jazzus.fr/evenement/comment-bien-entretenir-son-velo/ »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/comment-bien-entretenir-son-velo1 »}]

Cet atelier d’initiation à la mécanique vélo vous propose d’acquérir les bases indispensables pour entretenir et réparer votre bicyclette en toute autonomie.