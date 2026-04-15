Stade de Reims Pau FC Ligue 2 BKT Stade Auguste Delaune Reims

Reims

Stade de Reims Pau FC Ligue 2 BKT

Stade Auguste Delaune Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 9 – 9 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Tout public

Ligue 2 bkt Le Stade de Reims affronte Nancy au Stade Auguste Delaune dans le cadre de la 34e journée du championnat.

Le Stade de Reims propose avant chaque rencontre à domicile de découvrir les coulisses du Stade Delaune quelques heures avant le coup d’envoi, pour réserver copiez ce lien dans votre navigateur web https://www.reims-tourisme.com/experiences/jour-de-match/ .

Stade Auguste Delaune Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Stade de Reims Pau FC Ligue 2 BKT

L’événement Stade de Reims Pau FC Ligue 2 BKT Reims a été mis à jour le 2026-04-15 par Reims Tourisme & Congrès