Stade de Reims Pau FC Ligue 2 BKT Stade Auguste Delaune Reims
Stade de Reims Pau FC Ligue 2 BKT Stade Auguste Delaune Reims samedi 9 mai 2026.
Reims
Stade de Reims Pau FC Ligue 2 BKT
Stade Auguste Delaune Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 9 – 9 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Tout public
Ligue 2 bkt Le Stade de Reims affronte Nancy au Stade Auguste Delaune dans le cadre de la 34e journée du championnat.
Le Stade de Reims propose avant chaque rencontre à domicile de découvrir les coulisses du Stade Delaune quelques heures avant le coup d’envoi, pour réserver copiez ce lien dans votre navigateur web https://www.reims-tourisme.com/experiences/jour-de-match/ .
Stade Auguste Delaune Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Stade de Reims Pau FC Ligue 2 BKT
L’événement Stade de Reims Pau FC Ligue 2 BKT Reims a été mis à jour le 2026-04-15 par Reims Tourisme & Congrès
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