Conférence philosophique en chansons le bonheur Au Bouillon Rémois Reims

Reims

Conférence philosophique en chansons le bonheur

Au Bouillon Rémois 51 Boulevard Charles Arnould Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 22:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Tout public

Où il s’agit de concilier approche émotionnelle et approche rationnelle. Dans les textes des chansons et leurs détails se nichent des idées, des notions dont la nature est philosophique.

DIDIER MARTZ, PHILOSOPHE,

GUITARE ET CHANT

Le bonheur, c’est toujours pour demain , chante Pierre Perret. Quel est donc cet impossible rêve (Brel) qui jamais ne se réalise ? Alors, ramassons quand même quelques petits bonheurs (Félix Leclerc), mais ne nous y trompons pas, le bonheur, ce n’est pas avoir de l’avoir plein nos armoires (Alain Souchon). Encore faut-il en avoir l’envie voire avoir envie d’avoir envie (J. Halliday)

On vient comme on est (Mac DO), philosophe ou pas.

Jeudi 7 mai 2026 Le bonheur

Jeudi 4 juin 2026 L’amour

Sur réservation. .

Au Bouillon Rémois 51 Boulevard Charles Arnould Reims 51100 Marne Grand Est didier.martz@orange.fr

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English : Conférence philosophique en chansons le bonheur

L’événement Conférence philosophique en chansons le bonheur Reims a été mis à jour le 2026-04-27 par ADT de la Marne