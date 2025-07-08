Étape de création VASARI (titre provisoire) Comédie CDN de Reims Reims

Étape de création VASARI (titre provisoire)

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28

2026-05-28

Tout public

Conception, mise en scène, dramaturgie, texte et musique Daphné Biiga Nwanak et Baudouin Woehl

Plongez au cœur du processus de création ! Les artistes vous ouvrent les portes des répétitions !

Les équipes artistiques et techniques travaillent tout au long de l’année sur les différentes scènes de la Comédie. Ces répétitions sont ponctuées d’étapes de création des temps de partage du travail en cours et d’échanges entre l’équipe en résidence et le public.

Lieu Comédie

Durée 1h .

