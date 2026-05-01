Petite histoire de l’univers… et autres poussières d’étoiles Rue Marie-Dominique Maingot Reims

Reims

Petite histoire de l’univers… et autres poussières d’étoiles

Rue Marie-Dominique Maingot Espace chapiteaux Le Temps des Cerises Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Tout public

Les Histoires de Jules et Phil (Reims)

Conte en musique | Tout public à partir de 6 ans | 50 minutes

L’histoire de l’univers pour les Nuls, ou l’approche d’une chronologie qui soit perceptible par tout un chacun et en premier lieu par les deux compères, narrateurs de cette histoire. Ils s’emmêlent, s’embrouillent, se dépêtrent, dans les dates, la succession des événements, du bigband à la création du système solaire, à celle de la terre, de l’apparition de la vie à celle de l’Homo-sapiens.

Jules et Phil sont de purs béotiens qui s’émerveillent à chaque instant de ce qu’ils racontent, qui cherchent autant à saisir cette réalité qu’ils cherchent à la partager avec le public.

13.8 milliards d’années racontées en 50 mn, préparez-vous à un voyage interstellaire vertigineux, un grand huit cérébral avec ce conte épique.

Spectacle gratuit proposé à l’occasion des 40 ans de l’association TRAC

Réservation conseillée https://www.billetweb.fr/40ans

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Espace chapiteaux Le Temps des Cerises, parking de l’hippodrome. .

Rue Marie-Dominique Maingot Espace chapiteaux Le Temps des Cerises Reims 51100 Marne Grand Est jonglissimo.trac@free.fr

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English : Petite histoire de l’univers… et autres poussières d’étoiles

L’événement Petite histoire de l’univers… et autres poussières d’étoiles Reims a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne