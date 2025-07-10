Concert Keren Ann La Cartonnerie Reims

Concert Keren Ann

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Début : 2026-05-20 20:00:00

2026-05-20

Le retour d’une essentielle.

Septembre marquera le retour très attendu de Keren Ann avec Paris Amour, son dixième album studio. Fidèle à son écriture intimiste et ciselée, l’artiste y déploie un songwriting lumineux et élégant, porté par une production raffinée. Ce nouvel opus, baigné de mélancolie solaire, prolonge sa quête sonore avec une grâce toujours aussi magnétique. Réalisé avec des musiciens d’exception, Paris Amour s’annonce comme une œuvre profondément habitée comme en témoigne le single “La sublime solitude”, dévoilé il y a peu. Depuis La Biographie de Luka Philipsen en 2000, Keren Ann s’est imposée comme une figure singulière de la scène française et internationale, en solo comme aux côtés de Biolay, Daho, ou Salvador (pour qui elle co-signe le classique “Jardin d’hiver”). Ses collaborations vont de David Byrne à Jane Birkin, et ses talents s’étendent à la bande originale, au théâtre, à la danse contemporaine. À l’aube de ses 25 ans de carrière, elle revient plus inspirée que jamais, portée par une sensibilité rare, entre force tranquille et poésie à fleur de peau. .

