Ma Foudre Comédie CDN de Reims Reims

Ma Foudre

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

Tout public

Texte, mise en scène Laura Mariani

Coproduction

Olive est une jeune femme atteinte d’un trouble singulier elle est certaine d’être aimée de Simon, son ostéopathe. Elle est emportée dans une spirale incontrôlable. Désemparé, son entourage peut-il vraiment croire à cette idylle ? Et si la jeune femme faisait face à une dure réalité qu’elle refuse d’affronter ? L’amour, le manque d’amour et les blessures qu’il faut chercher dans l’enfance, voilà ce qui est en jeu dans Ma Foudre, écrit et mis en scène par Laura Mariani, artiste implantée dans la Marne. Avec six interprètes et un musicien, ce spectacle trouble les rapports entre réalisme et imaginaire, entre fiction et réalité d’Olive, qui fait siens les outils du théâtre pour écrire sa propre histoire.

Le ciel est de plus en plus sombre, Simon. Pourquoi tu viens pas ? Je crois qu’un nuage s’est écroulé sur moi. C’est noir et ça envahit mes poumons. Pourquoi tu viens pas ? Je ne vois plus qu’une sorte de brouillard grisâtre et chaud. De plus en plus chaud. Ça brûle. Laura Mariani, Ma Foudre

Lieu Comédie (Petite salle)

Tout public dès 13 ans

Durée 1h40 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

English : Ma Foudre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ma Foudre Reims a été mis à jour le 2025-07-08 par ADT de la Marne