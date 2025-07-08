Ma Foudre Comédie CDN de Reims Reims
Tarif : 6 – 26 EUR
26 mai 2026 20:00
Dates : 26-29 mai 2026
Tout public
Texte, mise en scène Laura Mariani
Coproduction
Olive est une jeune femme atteinte d’un trouble singulier elle est certaine d’être aimée de Simon, son ostéopathe. Elle est emportée dans une spirale incontrôlable. Désemparé, son entourage peut-il vraiment croire à cette idylle ? Et si la jeune femme faisait face à une dure réalité qu’elle refuse d’affronter ? L’amour, le manque d’amour et les blessures qu’il faut chercher dans l’enfance, voilà ce qui est en jeu dans Ma Foudre, écrit et mis en scène par Laura Mariani, artiste implantée dans la Marne. Avec six interprètes et un musicien, ce spectacle trouble les rapports entre réalisme et imaginaire, entre fiction et réalité d’Olive, qui fait siens les outils du théâtre pour écrire sa propre histoire.
Le ciel est de plus en plus sombre, Simon. Pourquoi tu viens pas ? Je crois qu’un nuage s’est écroulé sur moi. C’est noir et ça envahit mes poumons. Pourquoi tu viens pas ? Je ne vois plus qu’une sorte de brouillard grisâtre et chaud. De plus en plus chaud. Ça brûle. Laura Mariani, Ma Foudre
Tout public dès 13 ans
Durée 1h40 .
