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La Conférence des Objets Musée-Hôtel Le Vergeur Reims

La Conférence des Objets Musée-Hôtel Le Vergeur Reims mardi 26 mai 2026.

Lieu : Musée-Hôtel Le Vergeur

Adresse : 36 Place du Forum

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 7 7 10 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Reims

La Conférence des Objets

Musée-Hôtel Le Vergeur 36 Place du Forum Reims Marne

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :
2026-05-26 2026-05-27 2026-05-29 2026-05-30

Tout public
Pièce de théâtre de l’Ageasse Théâtre.

Une pièce de Christine Montalbetti.
Mise en scène Agnès Poumerol.   .

Musée-Hôtel Le Vergeur 36 Place du Forum Reims 51100 Marne Grand Est +33 6 63 63 26 16 

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English : La Conférence des Objets

L’événement La Conférence des Objets Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne

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