La Conférence des Objets Musée-Hôtel Le Vergeur Reims
La Conférence des Objets Musée-Hôtel Le Vergeur Reims mardi 26 mai 2026.
Reims
La Conférence des Objets
Musée-Hôtel Le Vergeur 36 Place du Forum Reims Marne
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:30:00
Date(s) :
2026-05-26 2026-05-27 2026-05-29 2026-05-30
Tout public
Pièce de théâtre de l’Ageasse Théâtre.
Une pièce de Christine Montalbetti.
Mise en scène Agnès Poumerol. .
Musée-Hôtel Le Vergeur 36 Place du Forum Reims 51100 Marne Grand Est +33 6 63 63 26 16
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English : La Conférence des Objets
L’événement La Conférence des Objets Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne
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