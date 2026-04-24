La Conférence des Objets Musée-Hôtel Le Vergeur Reims

Reims

La Conférence des Objets

Musée-Hôtel Le Vergeur 36 Place du Forum Reims Marne

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-26 2026-05-27 2026-05-29 2026-05-30

Tout public

Pièce de théâtre de l’Ageasse Théâtre.

Une pièce de Christine Montalbetti.

Mise en scène Agnès Poumerol. .

Musée-Hôtel Le Vergeur 36 Place du Forum Reims 51100 Marne Grand Est +33 6 63 63 26 16

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English : La Conférence des Objets

L’événement La Conférence des Objets Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne