Theatre for Democracy day Scène ouverte à la pratique amateur ! Comédie CDN de Reims Reims

Quatrième rendez-vous des journées Theatre for Democracy, qui transforment la Comédie en scène ouverte dédiée à la pratique amateur.

Des groupes amateurs volontaires s’emparent de toutes les salles de la Comédie, pour faire entendre des récits inédits de résistance, de lutte et de liberté, écrits par des auteurs européens spécialement pour ce projet.

Installations, lectures, mises en espace ou encore créations sonores feront du théâtre le cœur de la cité, un lieu d’échanges, de partage et de foisonnement pour une journée entière ouverte à toutes et tous !

APPEL À PARTICIPATION

Vous aimez le théâtre, vous avez envie de vous emparer d’un texte et d’une des salles de la Comédie ?

Renseignements et inscriptions en mars 2026 acdp@lacomediedereims.fr

Lieu Comédie

Tout public dès 12 ans

Durée Toute la journée ! .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

