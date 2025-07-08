Pétrole Comédie CDN de Reims Reims

Pétrole

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-21

Tout public

D’après le roman de Pier Paolo Pasolini • Adaptation et mise en scène Sylvain Creuzevault

Coproduction• Artiste associée Anne-Lise Heimburger

Texte inachevé de Pasolini, retrouvé dans son bureau après son assassinat en 1975, Pétrole est une œuvre littéraire titanesque qui défie toute classification, à l’image de la vie et des engagements de son auteur. Sur près de six-cents pages, ce roman déploie autant de notes que de visions, de fragments narratifs ou réflexifs, politiques comme mystiques. On y suit la trajectoire de Carlo Valletti, personnage au double visage d’un côté il est un cadre bourgeois de l’industrie pétrolière avide de pouvoir, quand de l’autre sa recherche d’une sexualité toujours plus intense ne connaît pas de limite. Sylvain Creuzevault s’empare de cet objet littéraire foisonnant et passionnant pour un spectacle entre rêve et cauchemar dans l’Italie des années 1960-70.

Ce poème n’est pas un poème sur la dissociation, contrairement à l’apparence. […] Au contraire, ce poème est le poème de l’obsession de l’identité et, en même temps, de son broyage. Pier Paolo Pasolini, Pétrole, NOTE 42 Précision

Lieu Comédie (Grande salle)

Tout public dès 16 ans

Durée estimée 3h30 entractes compris .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

English : Pétrole

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pétrole Reims a été mis à jour le 2025-07-08 par ADT de la Marne