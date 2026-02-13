CIRQUE ARLETTE GRUSS PARENTHÈSE Parking du Stade Auguste Delaune Reims
CIRQUE ARLETTE GRUSS PARENTHÈSE
Parking du Stade Auguste Delaune 33 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 19 – 19 – 51 EUR
Début : 2026-05-14 20:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Tout public
Le cirque Arlette Gruss est de retour à Reims avec son nouveau spectacle !
Toutes les époques méritent leur parenthèse, un moment suspendu entre deux maux du quotidien, une pause, un entracte. Entre deux inspirations, nous vous proposons d’ouvrir une brèche dans le rythme effréné de nos vies. Dans cette parenthèse, nous glissons ce qui déborde, ce qui palpite et nous prenons le temps de vivre autrement. Ce nouveau spectacle est un détour volontaire, un souffle entre deux ponctuations trop droites. .
